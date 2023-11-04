Cinayet hükümlüsüydü! Uyuşturucuyla yakalandı!
Sakarya'da, durdurulan TIR'da, 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan 2 şüpheliden TIR şoförünün Mardin'de işlenen cinayet nedeniyle kesinleşmiş müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı ortaya çıktı
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir TIR durdurdu.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre TIR'da yapılan aramalarda 18 kilo 450 gram esrar, 710 gram kokain ve 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
TIR şoförü ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI
Tutuklanan TIR şoförünün Mardin'de işlenen bir cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.