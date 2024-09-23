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        Haberler Dünya Çin, vatandaşlarından "İsrail'i en kısa sürede terk etmelerini" istedi | Dış Haberler

        Çin, vatandaşlarından "İsrail'i en kısa sürede terk etmelerini" istedi

        Orta Doğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim yükselirken Çin, İsrail'deki vatandaşlarından can güvenlikleri için ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:56
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        Çin'den "İsrail'i terk edin" çağrısı
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        Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında askeri çatışmaların arttığı ve bu yüzden ülkedeki güvenlik durumunun "vahim, karmaşık ve tahmin edilemez" olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail'deki Çin vatandaşlarına en kısa sürede ülkelerine dönmeleri veya daha güvenli bölgelere yerleşmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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        Çin, İsrail'in geçen ay Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, AA muhabirinin Büyükelçiliğin çağrısına dair sorusuna verdiği yanıtta, "Çin vatandaşlarının can güvenliğinin korunması, sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

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        İsrail'in Beyrut'a hava saldırısı

        İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından bölgedeki gerilim artıyor.

        Saldırıda 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybederken Hizbullah, aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

        Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından düzenlenen Beyrut saldırısında toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar çıkıyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #israil
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