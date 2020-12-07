4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni dün akşam saatlerinde Ankara Garı'na ulaştı. Burada lokomotifini değiştiren tren, Türkiye içerisinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a varacak. İhracat Treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.
754 metre uzunluğunda ve 4 vagondan oluşan tren, taşıdığı beyaz eşyalar ile yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucuyu Çin'e 12 günde ulaştırması düşünülen ihracat treninin, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etmesi planlanıyor. Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin´e ulaştıracak.
'DEMİRYOLLARI ÇALIŞIYOR'
Çin'e giden treninin makinisti Ömer Harman, 1981'den bu yana TCDD'de görev yaptığını ifade ederek, İstanbul'dan Çin'e gitmek için hareket eden İhracat Trenini, Ankara'ya kadar getirdiklerini belirtti. Harman, "Böyle tarihi bir günü yaşamaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Bugün benim için çok özel bir gün. Türkiye'nin ihracatına yapacağı katkıdan dolayı bu trenin makinisti olmaktan gurur duyuyorum. Demiryolları çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Harman, makine ekibinin görev değişimi yaparak treni Çin'e götüreceğini belirterek, 43 vagon ve 750 metre uzunluğundaki trenin sınıra kadar götürüleceğini kaydetti. Vagonlarda emniyet açısından problem olmadığını belirten Harman, "Lokomotiflerimiz yeni ve emniyet sistemleri çalışıyor. Tren emniyetli bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.
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