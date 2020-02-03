03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
24 Ocak tarihinden bu yana kapalı olan ve koronavirüs nedeniyle yeni yıl tatilinin uzadığı Çin'de piyasalar sert düşerek açıldı. Şangay Kompozit Endeksi yüzde 9 gerileyerek açıldı ve yaklaşık 420 milyar dolarlık kayıp oluştu. İlk şokun ardından hisse senetlerinde ılımlı bir toparlanma görüldü ve endeks kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Çin'in 10 yıllık tahvilleri 2.9 altına gerilerek 2016 seviyesine dönerken emtia vadelileri de ekside. Demir cevherinde yüzde 8, büyümenin öncü göstergelerinden olarak görülen bakır yüzde 6.50, çelik yüzde 7.3, alüminyum da yüzde 3 düştü.
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki pek çok şirketin faaliyetini durdurduğu ortamda endeksteki kayıpların yüzde 10'u aşabileceği senaryosu üzerinde duruluyordu.
Çin Merkez Bankası (PBoC) gelişmelere paralel olarak 30 maddelik bir önlem paketi açıkladı. Ters repo faizleri 10 baz puan indirilirken, açığa satış yasaklandı. Piyasaya pazartesi günü 21.7 milyar dolarlık likidite verilirken, toplamda 174 milyar doları bulacak bir fonlama sağlanacak.
Asya genelinde ise düşüş daha sınırlı kaldı. Japon Nikkei yüzde 1.01, Güney Kore Kospi yüzde 0.29, Tayvan TAIEX yüzde 1.22, Singapur STI yüzde 1.1, Avustralya XJO endeksi yüzde 1.34 geriledi. Hong Kong HSI ise düşüşle başlamasına rağmen pozitife döndü.
Analistler Çin Merkez Bankası'nın likidite vermesinin piyasanın ateşini düşürdüğünü fakat geleceğin belirsiz olduğunu belirtiyor zira geçen yıl soğuyan ekonominin ardından Çin'in bu yıl beklenen toparlanmasının koronavirüs nedeniyle sekteye uğrama ihtimali öne çıkıyor. Çin'de tatil bir kez daha uzatılırken ülke dışındaki ilk koronavirüs ölümü Filipinler'den geldi.
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