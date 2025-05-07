Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.176,77 %0,46
        DOLAR 38,6441 %0,06
        EURO 43,9593 %0,02
        GRAM ALTIN 4.205,38 %-1,41
        FAİZ 47,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 40,96 %-0,79
        BITCOIN 96.993,00 %2,42
        GBP/TRY 51,5798 %-0,15
        EUR/USD 1,1365 %-0,04
        BRENT 62,97 %1,32
        ÇEYREK ALTIN 6.875,79 %-1,41
        Haberler Ekonomi Borsa Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürdü - Borsa Haberleri

        Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürdü

        Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşı ekonominin ve finans piyasalarının istikrarını sağlamak üzere para politikası tedbirleri açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        PBoC, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürürken kısa vadeli borç faizlerinde indirime gitti.

        Bankadan yapılan açıklamada, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarının 15 Mayıs'tan itibaren 50 baz puan düşürüleceği belirtildi. Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 138,9 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

        Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,2'ye gerileyeceği hesaplanıyor. Bu, PBoC'nin 2025'te zorunlu karşılık oranlarında yaptığı ilk indirim oldu. Banka, zorunlu karşılıklarda 2024'te ikişer kez 50 baz puan, 2022 ve 2023'te ise ikişer kez 25 baz puanlık indirimler yapmıştı.

        REKLAM

        Kısa vadeli faizlerde indirim

        Öte tandan PBOC, 7 günlük ters repo faizi ile "Kısa Vadeli Borç Aracı" (SLF) olarak adlandırılan gecelik, haftalık ve aylık faiz oranlarında da 10'ar baz puan indirim yaptı.

        8 Mayıs'ta yürürlüğe girecek indirimlerle, 7 günlük ters repo faiz oranı yüzde 1,4'e, SLF oranları ise gecelik yüzde 2,25, haftalık yüzde 2,4 ve aylık yüzde 2,75'e düşecek. Merkez Bankasının ana politika faizi olan "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

        Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor. SLF ise Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında merkez bankasından kısa vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

        İndirimlerin, "orta düzeyde gevşek para politikasını" daha iyi uygulamayı ve reel ekonomiye destek sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

        ABD ile müzakere açıklamasının ardından geldi

        Para politikası tedbirlerinin, Çin ile ABD'nin karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlayacaklarını duyurmasının ardından geldi.

        REKLAM

        ABD'nin, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğini duyurmasının ardından Çin tarafı da ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın 9-12 Mayıs tarihlerinde ABD'li yetkililere görüşeceğini bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

        Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Habertürk Anasayfa