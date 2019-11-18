Çin Merkez Bankası (PBOC) 2015'ten bu yana ilk kez kısa vadeli borçlanma maliyetlerini düşürdü. PBOC'un bu faiz indirimi piyasalara politika yapıcıların yavaşlayan büyümeyi canlandırmak için adım atmaya hazır oldukları sinyali verdi.

PBOC yedi günlük ters repo faiz oranını yüzde 2.55'ten yüzde 2.50'ye indirdi. Çin tahvil piyasasını destekleyen bu adım, PBOC'un 5 Kasım'da, 2016'dan bu yana ilk kez bir yıllık orta vadeli borç verme (MLF) faizini düşürmesinden 2 hafta sonra geldi.

Her iki faiz indirimi de Çin'in yeni gösterge temel kredi faiz oranını (LPR) düşürme ihtimalini artırabilir. LPR, MLF oranıyla bağlantılı ve her ayın 20'sinde açıklanıyor. LPR faiz kotasyonları, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere dayandırılıyor.

ENDİŞELERİ AZALTMAK İSTİYOR

Bir yıllık yeni LPR yüzde 4.25'de bulunurken, beş yıllık LPR yüzde 4.85 seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre bu beklenmeyen indirim, PBOC'un yüksek enflasyonunun ekonomiye yeni destek verilmesini önleyeceğine yönelik yatırımcı endişelerini azaltmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Commerzbank ekonomisti Zhou Hao, ters repo faiz oranındaki indirimin "şu an için büyüme yanlısı politikaya öncelik vermek için bazı küçük ayarlamaların yapılması" dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda politika değişikliğine işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyüme, yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi ve kredi büyümesi ve sanayi üretimi gibi son veriler ekonominin yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor.