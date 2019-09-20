Çin Merkez Bankası (PBOC) şirketlerin borçlanma maliyetini düşürmek ve ABD ile ticaret savaşından zarar görerek yavaşlayan ekonomiye destek olmak için yeni 1 yıllık temel kredi faizini (LPR) art arda ikinci ayda indirerek yüzde 4.20'ye düşürdü.

PBOC 17 Ağustos'ta temel kredi faizinin (LPR) belirlendiği mekanizmada değişikliğe giderek, şirketlerin reel faiz

oranlarının düşürülmesi amaçlamıştı. Bu indirim PBOC'un Pazartesi günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK)düşürmesinin ardından geldi. Bir yıllık yeni LPR Ağustos ayındaki yüzde 4.25 olarak açıklanan seviyesinin 5 baz puan altında %4.20 olarak

belirlendi.

Ancak 5 yıllık LPR yüzde 4.85 seviyesinden değişim göstermedi. Bugünkü indirim bir yıllık LPR'de ikinci indirim oldu.

Bir yıllık yeni LPR Ağustos ayında 4.31 olarak açıklanan seviyeden 6 baz puan düşürülerek yüzde 4.25 olarak belirlenmişti.