Çin, kargo İHA’ları ve hava taksi denemeleriyle alçak irtifa ekonomisini geliştiriyor

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Teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ederken, bilim kurgu filmlerinin dikkat çeken gelişmelerinden uçan otomobiller gerçek olma yolunda ilerliyor. Çin, hem kargo taşımacılığı hem de hava taksi konusunda gerçekleştirdiği testlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

TESTLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Çin, sivil kullanım için insansız hava araçları (İHA’lar) alanında önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda, mühendisler Çin’in en büyük kargo İHA’sını test uçuşuna çıkardı. Bu İHA, 2 metrik ton yük taşıma kapasitesine sahip ve devlet destekli Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co. tarafından geliştirildi. İlk uçuşunu güneybatı Sichuan eyaletinde yaklaşık 20 dakika süren bir deneme uçuşuyla tamamladı. Tengden tarafından üretilen bu İHA dünyanın en popüler hafif uçağı olan dört kişilik Cessna 172’den biraz daha büyük. İHA'nın kanat açıklığı 16.1 metre ve yüksekliği 4.6 metre.

HAVA TAKSİ HİZMETİ BAŞLADI Bununla birlikte ülkede yalnızca alçak irtifa kargo taşımacılığı değil, hava araçlarıyla insan yolculuğu testleri de başladı. Shanghai NewSky Heli Co., Kunshun ile Shanghai Pudong Havalimanı arasındaki seyahat süresini kısaltmayı amaçlayan hava taksi hizmetini başlattı. Yolcular, 100 kilometrelik (62 mil) mesafeyi sadece 20 dakikada kat edebiliyor, bu da geleneksel ulaşıma göre önemli bir hız avantajı sağlıyor. Çin, hava sahası kısıtlamalarını gevşetirken ve düşük irtifa ekonomisini geliştirmek için teşvikler verirken, dünyanın en büyük İHA üreticisi olan üreticiler giderek daha büyük yükleri test ediyor. Çin Havacılık Düzenleme İdaresi, 2030 yılına kadar 2 trilyon yuan (279 milyar dolar) büyüklüğünde bir endüstri öngörüyor, bu da 2023’ten dört kat daha fazla bir genişlemeyi ifade ediyor. Tengden’in deneme uçuşu, devlet destekli Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC), önde gelen havacılık şirketi tarafından haziran ayında gerçekleştirilen kargo İHA’sının ilk uçuşunu takip etti.

AVIC’nin HH-100 modeli, 700 kg (1,543 pound) yük taşıma kapasitesine ve 520 km uçuş yarıçapına sahip. Gelecek yıl, AVIC, HH-100’den dört kat daha uzak uçabilen, 2 ton kargo taşıyabilen en büyük kargo İHA’sı olan TP2000’i test etmeyi planlıyor. DRONE İLE TİCARİ TESLİMATLAR BAŞLADI Çin, drone ile ticari teslimatlara ise baharda başladı. Geçtiğimiz mayıs ayında, teslimat devi SF Express'in bir parçası olan kargo drone firması Phoenix Wings, SF Holding'in bir birimi olan SF tarafından geliştirilen Fengzhou-90 insansız hava araçlarını kullanarak Hainan ada eyaletinden güney Guangdong'a taze meyve teslim etmeye başladı. Çinli endüstri uzmanları, kargo dronlarının daha kısa teslimat süreleri ve daha düşük nakliye maliyetleri vaat ederken, yoğun yerleşim yerlerindeki çatı alanları gibi geleneksel havacılık tesislerinden yoksun bölgelere teslimatları genişlettiğini söylüyor.