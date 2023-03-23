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Haberler Dünya

Çin, Filipinler'de ABD'ye yeni askeri üsler verilmesinden endişeli

Filipinler'in Tayvan yakınlarındaki bir bölgesini ABD üslerine açması Çin tarafından endişeyle karşılandı. İki tarafın görüşmesinden bir uzlaşı çıkmadı.

Giriş: 23.03.2023 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Çin, Filipinler'de ABD'ye yeni askeri üsler verilmesinden endişeli
AA

Çinli yetkililerin Filipinli muhataplarına, ABD'ye yeni askeri üsler verilmesine ilişkin endişelerini ilettiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Theresa Lazaro ile heyetlerinin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının çözümü için yaptığı görüşmelerde konu gündeme geldi.

Çin tarafı, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne ve Tayvan'a hakim konumdaki Luzon Adası'nda ABD'ye ilave askeri üsler vermesinin bölgede tehdit oluşturacağını belirtti.

Filipinli yetkililer, Çinli heyete verdikleri yanıtta ABD'nin ülkedeki askeri varlığının genişletilmesinin ulusal çıkarlara uygun olduğunu ve Filipinler'in doğal afetlerle mücadele kabiliyetini geliştireceğini ifade etti.

Filipinler, şubatta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD’nin 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, dün yaptığı açıklamada yeni üslerin ülkenin kuzey bölgesinde yer alacağını, ayrıca ABD'nin güneydeki Palawan Adası'nda kalmasına izin verileceğini bildirmişti.

2014 tarihli EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Tayvan'a ve Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırmak istiyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Fotoğraf: AA

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