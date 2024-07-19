Çin'den Dünya için yeni hamle
Çin, arazi araştırmaları, şehir planlaması ve afet yardımı alanlarında kullanmak üzere yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı
Giriş: 19.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:14
Xinhua ajansının haberine göre, fırlatma, Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.
Fırlatılan "Gaofen-11 05" uydusu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimliliği tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.
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