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        Haberler Gündem Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanına ilişkin davada karar çıktı - Öne Çıkan Haberler

        Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanına ilişkin davada karar çıktı

        6 Şubat depremlerinin sembol yapılarından Furkan Apartmanı ile ilgili karar çıktı. Kararın ardından depremzede aileler tepki gösterdi. Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, "Yarım kalan hayallerimiz vardı ya onları geri versinler ya da adaleti sağlayın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:57
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        Furkan Apartmanı'nda karar
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanında 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        YERLE BİR OLMUŞTU

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları ve milletvekilleri katıldı.

        Mahkeme başkanı, celse arasında avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu hatırlattı.

        Duruşma savcısı da 3 sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

        Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, ilçenin 4üncü deprem bölgesi olduğunu, depremde 40 bine yakın konuttan sadece Furkan Apartmanının yıkıldığını, ihmaller zincirinin binanın yıkılmasına sebep olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

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        "ADALETİ SAĞLAYIN"

        Müştekilerin konuşmaları sırasında salonda aile yakınlarının zaman zaman gözyaşı döktüğü görüldü.

        Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, "Yarım kalan hayallerimiz vardı ya onları geri versinler ya da adaleti sağlayın." dedi.

        Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Duruşma savcısı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin verildiğini, onların da karara itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini, "kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı" yönündeki söylemlerin doğru olmadığını hatırlattı.

        Tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraatlerini talep etti.

        Son sözü sorulan sanık, "Beraat etmektense aklanmak istiyorum. Ben yemin ederim bir şey yapmadım." dedi.

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        MAHKEME KARARI AÇIKLADI

        Mahkeme, müzakere için verilen aranın ardından kararı açıkladı.

        Mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

        Cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse hükmeden heyet, sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verdi.

        Sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Severin dosyasının ayrılmasına hükmetti.

        Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

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        Depremde oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, adaletin tecelli etmesini istediğini söyledi.

        CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, mağdur olan tüm depremzedelerin hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

        EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, halkı yalnız bırakmamak için deprem suçlarına karşı bir araya geldiklerini ve hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

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        #furkan apartman
        #haberler
        #nizip
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