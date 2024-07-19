Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitirmeye çok yakın
Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transferi için kulübün ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki ödeme planı da netliğe kavuştuktan sonra Faslı oyuncu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri transferi konusunda mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
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Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.
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Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan En-Nesyri’yi bedelsiz kaybetmek istemediği için pazarlıklarda olumlu bir tutum sergileyen Sevilla ile çözülmesi gereken tek nokta bonservisin ödenme şekli.
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Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
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Sarı-lacivertli ekip, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor.
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