Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
Adıyaman'da adeta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 çocuğunun annesini yaşadıkları tartışmanın ardından boğarak öldüren Kemal B., kadının cansız bedenini çuvala koyarak bahçeye bıraktı. Gerçekler, kötü kokunun ardından ortaya çıktı
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Adıyaman'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.
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İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.
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Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.
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