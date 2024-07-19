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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı

        Adıyaman'da adeta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 çocuğunun annesini yaşadıkları tartışmanın ardından boğarak öldüren Kemal B., kadının cansız bedenini çuvala koyarak bahçeye bıraktı. Gerçekler, kötü kokunun ardından ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:52
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          Adıyaman'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.

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          İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.

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          Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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          Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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