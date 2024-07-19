Galatasaray, Guela Doue transferinde sona yaklaştı! İşte mali detaylar...

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Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve takımı Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

Fransız ekibiyle 6 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon euro'luk bonus maddesi yer alacak.

Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak. Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.