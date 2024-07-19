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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Guela Doue transferinde sona yaklaştı! İşte mali detaylar... - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Guela Doue transferinde sona yaklaştı! İşte mali detaylar...

        Sağ bek için uzun süredir görüşmeler yapan Galatasaray, Guela Doue transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Guela Doue ve takımı Rennes ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte transferin mali detayları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:24
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        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
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        Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve takımı Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

        Fransız ekibiyle 6 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon euro'luk bonus maddesi yer alacak.

        Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.

        Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

        Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.

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