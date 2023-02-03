Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Çin'den 'casus balon' açıklaması

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin 'istihbarat amaçlı' olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Giriş: 03.02.2023 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'den 'casus balon' açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

BLINKEN ZİYARETİNİ ERTELEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin casus balonunun ülke hava sahasında uçtuğunun tespit edilmesinin ardından planlanan Çin ziyaretini erteledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gün içinde Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, olaya dair yaptığı açıklamada, "Verileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz." demişti.

Sözcü Mao, "Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, 'CASUS BALONU' OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa casus balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamyonla otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
Kamyonla otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı
Durağa dalan İETT şoförü tutuklandı
İltihaba karşı etkisi olduğu kanıtlanan muhteşem içecek!
İltihaba karşı etkisi olduğu kanıtlanan muhteşem içecek!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.