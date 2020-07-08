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Washington, Rusya ile ABD arasında Şubat ayında sona erecek olan nükleer silah anlaşması New START'ın genişletmek i çin birçok defa Çin'e müzakerelere katılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nda silah kontrol dairesinin başında bulunan Fu Cong yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer cephaneliği Çin'in yaklaşık 20 katı büyüklükte iken Soğuk Savaş döneminden kalma süper güçlerle müzakerelere katılmakla ilgilenmediğini yineledi.

Fu, "Sizi temin ederim ki eğer ABD Çin'in seviyesine inmeye hazır olduğunu söylerse, Çin hemen ertesi gün müzakerelere katılmaktan memnuniyet duyacaktır... Ancak, bunun olmayacağını biliyoruz" dedi.

Fu, ABD'nin Çin'den üçlü müzakerelere katılmasını istemesinin "dikkatleri başka yöne çekmek adına bir oyundan" başka bir şey olmadığını ve ABD'nin New START anlaşmasından kurtulmak için bir bahane olduğunu ileri sürdü.

Fu, "Gerçek amaç tüm kısıtlamalardan kurtulmak ve herhangi bir düşman, gerçek ya da hayali tüm tehditler üzerinde özgürce askeri üstünlük sağlayabilmektir" dedi. Çin'in "uluslararası nükleer silahsızlanma sürecinden çekinmediğini" ifade eden Fu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında nükleer risklerin azaltılmasıyla ilgili tüm konuları tartışmaya hazır olduğunu savundu.