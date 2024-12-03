Çin'den ABD'ye ihracat yasağı misillemesi

ABD, Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik üç yıl içinde üçüncü baskısını başlatarak, diğer hamlelerin yanı sıra çip ekipmanı üreticisi Naura Technology Group da dahil olmak üzere 140 şirkete ihracatı kısıtlayan kararnameyi yürürlüğe koymuş ve bu karar ile özellikle Huawei'nin çalıştığı şirketlerin büyük bir yara alacağı belirtilmişti. Çin Hükümetinden bu karara jet yanıt geldi.

Çin Hükümeti, gallium, germanium ve antimon gibi stratejik minerallerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatını yasakladı. Bu karar, Çin'in ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle alındı ve hemen yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, hem askeri hem de sivil uygulamaları olan çift kullanımlı ürünleri kapsıyor ve ABD'ye yapılan grafit ürünlerinin son kullanımının daha sıkı bir şekilde incelenmesini gerektiriyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Çin Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemenin askeri ve sivil uygulamaları olan çift kullanımlı ürünleri kapsadığını belirtti. Bu düzenleme ile gallium, germanium ve antimon gibi minerallerin ABD'ye ihracatı yasaklandı. Ayrıca, ABD'ye yapılan grafit sevkiyatlarının son kullanımının daha sıkı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Böylelikle 'Modern Dönemin Soğuk Savaşı' olarak adlandırılabilecek bu iki ülke arasındaki gerilimde yeni bir cephe açılmış oldu. ABD'nin Çin'in teknoloji sektörüne yönelik kısıtlamaları, Pekin'in stratejik hamleleriyle karşılık buluyor. Bu yüksek tansiyonlu rekabet, iki ülkenin küresel teknoloji tedarik zincirindeki etkilerini şekillendirmeye devam ediyor.