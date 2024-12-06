Çin'den ABD'li şirketlere yaptırım

ABD'nin geçtiğimiz hafta Tayvan için F-16 parçaları ve birtakım iletişim ve elektronik harp cihazı tedarik etmesinin ardından Çin, ABD'li silah üreticisi 13 şirkete yaptırım uyguladı.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications ve Group W. şirketleri bulunuyor.

Çin İç Savaşı'nda Mao öncülüğündeki komünistlere yenildikten sonra Tayvan Adası'na çekilen milliyetçiler, o tarihten beri Çin'e bağlanmayı reddediyor. Çin ise Tayvan'ı Çin ana vatanının bir parçası olarak görüyor. ABD ise bu anlaşmazlıkta Tayvan'ın tarafını tutarak Çin'i Asya Pasifik'te dizginlemeye çalışıyor.