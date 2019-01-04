04 OCAK 2019
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
HaberlerGirişimcilik

Çin'deki gelişmeler lüks markaların hisselerini eritti

Teknoloji devi Apple, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisiyle yaklaşık 20 senedir ilk kez satış tahminini düşürdü. Apple CEO'su tarafından yapılan açıklama sonrası, şirketin piyasa değeri yaklaşık 75 milyar dolar erirken, Apple cephesinde ortaya çıkan olumsuz tablonun Avrupa'nın lüks perakende markalarına da yansıdığı gözlendi. Öyle ki, dünyanın en büyük lüks tüketim pazarı olan Çin'deki iPhone talebinin azalmasını, saat, ayakkabı ve çanta gibi lüks perakende satışlarının da düşeceği şeklinde beklenti yaratması, Louis Vuitton, Gucci ve Fendi gibi Avrupalı markaların borsada kayıplar yaşamasına neden oldu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

04.01.2019 - 15:58 | Güncelleme: Girişimcilik
apple

ABD'li teknoloji firması Apple, Çin ekonomisindeki daralma ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalması nedeniyle, 20 yıldan beri ilk kez ciro beklentisini düşürdü. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Apple CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açıklamanın ardından, şirketin hisselerinde yüzde 10'a yakın kayıplar görüldü ve teknoloji devinin piyasa değerinde de 75 milyar dolarlık gerileme yaşandı.

Ticaret savaşlarının etkisiyle daralan Çin pazarı en başta Apple'ı vurmuş olsa bile, gelişmelerin bununla sınırlı kalmayacağı söylenebilir. Ortaya çıkan bu durum, Avrupa'nın lüks perakende markalarının borsa performanslarına bakıldığında net bir şekilde görülebiliyor.

AVRUPALILARIN HİSSELERİ ERİDİ

Çin ekonomisinin büyüme hızı, 1990 yılından beri en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Önümüzdeki dönemde Çinli tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değişmesi bekleyen uluslararası araştırma kuruluşları, bugün iPhone almayı bırakan Çinli tüketicilerin, yarın ise pahalı çanta ve saat alışverişlerini kısmasını öngörüyor.

Söz konusu tahminler, Avrupalı lüks perakende markalarının geleceğini ise belirsizliğe sürüklemiş durumda. Buna göre, en büyük pazarları Çin olan Fendi ve Louis Vuitton'ın sahibi LVMH'nin hisseleri yüzde 3, Burberry'nin hisseleri yüzde 5.8, Gucci'nin sahibi Kering'in hisseleri yüzde 4 ve İsviçreli saat üreticisi Swatch'ın hisseleri ise son iki günde yüzde 3 değer kaybetti. 

7 MİLYAR DOLARLIK PAZARI VAR

Çin dünyanın lüks tüketim pazarının yüzde 30'unu elinde tutuyor, bu da 7 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne denk geliyor. İtalyan lüks markalar birliği Altagamma'nın hazırladığı rapora göre, 2025 yılına gelindiğinde her ne kadar büyüme hızı yavaşlasa da, Çin'in dünya lüks perakende pazarının yarısını elinde tutacağı tahmin ediliyor.

 

Araştırmalar, ekonomideki yavaşlamanın ülkedeki üretim sektörünün daralmaya başladığını ve gayrimenkul sektörünün de alarm verdiğini vurguluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X