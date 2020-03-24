Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin'in Yunnan eyaletinden Shandong eyaletine dönen bir işçi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişide hantavirüs testi pozitif çıktıktan sonra servisteki diğer 32 kişiye de test yapıldı.

Bugün, Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan bilgilendirmede, koronavirüs salgınının merkez noktası olan Çin'in Hubey eyaletinde hayatın normale döneceği açıklanmıştı. Bu iyi haberin ardından Çin'de hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin ardından, insanlarda 'Yeni bir salgınla karşı karşıya mıyız?' endişesi meydana geldi. Kısa sürede hantavirüs etiketi dünya genelinde trend oldu.

Prof. Dr. Ateş Kara

BİLİM KURULU'NDAN PROF. DR. ATEŞ KARA HANTAVİRÜS RİSKİNİ ANLATTI

Hantavirüs yeni bir salgının habercisi olabilir mi sorusuna Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hantavirüs, ülkemizde de görülen Kırım Kongo Kanama Ateşi’ne neden olan virüs ile aynı virüs ailesinin elemanıdır. Hantavirüs, kemirgenlerde, bulunmaktadır. Özellikle fareler gibi kemirgenlerin, dışkı ve idrar şeklindeki çıktılarında bol miktarda bulunur. Bu çıktıların yoğun olduğu ortamda virüs havaya karışarak insanlara bulaşabilmektedir. Özellikle farlerin yoğun olduğu alanlarda, kapalı ortamlarda dışkıları çok miktarda ise küçük salgınlar yapabilir. İnsandan insana geçişi yoktur. Kemirgenlerin insanı ısırması ile de geçiş yoktur, hastalık ortaya çıkmaz. Bu nedenle Koronavirüs gibi büyük bir salgın yapmaz. Ancak, hantavirüs daha ağır klinik hastalık bulgularına neden olur. Kanama, böbrek yetmezliği ve akciğer yetmezliğine neden olur. 2009 yılında, Türkiye'de de çok az sayıda kişide görüldü Uzak Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika’da ise göreceli olarak daha yaygın görülmektedir" açıklamasında bulundu.

HANTAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, hantavirüs hastalıkların viral enfeksiyonlar olduğu ve Hemorajik Ateş Renal Sendromu (HFRS) ile Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS)'nun da önemli örnekler olduğunun altı çizildi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün hantavirüs hakkında yayınladığı bilgiler şöyle...

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Hantavirüs çeşitli kemirgen türleri vasıtasıyla taşınır. Hastalığın bulaşması hastalıklı kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya salyasıyla doğrudan temas yoluyla olmakta ya da bu hastalıklı kemirgenlerin ifrazatlarının hava yoluyla solunmasıyla meydana gelir.

Hantavirüs nasıl seyreder?

Hantavirüs, damar çeperinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır; damar geçirgenliğinin artmasına, hipertansiyona, hemorajik (kanamalı) belirtilere ve şoka sebebiyet verir. HFRS Sendromu’nda Oligüri (idrar miktarında azalma) ile Böbrek Yetmezliği görülmesi karakteristiktir. HPS Sendromunda ise Akciğer Ödemi yüzünden nefes almada zorluklar görülür. HFRS Sendromu vakaların ölüm oranı yüzde 15’e kadar ulaşabilmekteyken, HPS Sendromunda ölüm oranı yüzde 50’ye kadar ulaşır. Coğrafi dağılım kemirgenlerde dünya çapında görülür.

Yolcularda risk nedir?

Tüm yolcuların hastalığa yakalanma riski çok az olsa da kemirgenlerin çokça bulunduğu ortamlarda bulunan ve bunlarla temasın olduğu hallerde yolcular risk altındadır.

Hantavirüs aşısı var mı?

Yoktur.

Hantavirüse karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Kemirgenlerle ve bu hayvanların ifrazatlarıyla (dışkı, salgı ve idrar gibi) temastan kaçınılmalıdır. Endemik bölgelere giden ve kemirgenlerle temasa maruz kalabilecek, mesleği gereği seyahat edenler, kamp yapanlar, gezginler kemirgenleri çadırlarından ve konakladıkları yerlerden uzak tutacak önlemler almalı ve yiyeceklerini kemirgenlerden kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşma olmaması için kemirgenlere karşı korumalıdır.