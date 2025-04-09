Çin bankalarına 'dolar almayın' talimatı

Çin Merkez Bankası, yuanın daha fazla değer kaybetmesini sınırlamak amacıyla bazı adımlar atıyor. Reuters'ın doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, büyük devlet bankalarına ABD doları alımlarını azaltmaları ve döviz işlemlerine yönelik denetimi sıkılaştırmaları talimatı verildi.

Bu adım, bu ay yaklaşık %1,3 değer kaybeden yuanın üzerindeki baskının arttığı bir dönemde geldi. Yurtdışı yuan (offshore yuan), gece saatlerinde kısa süreliğine rekor düşük seviyeye gerileyerek, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve Pekin’in misilleme önlemleri sonrası artan ABD-Çin ticaret gerilimlerine dair endişeleri yansıttı.

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Çin Merkez Bankası (PBOC), bu hafta bankalara gayri resmi bir rehberlik sundu ve kendi hesaplarına dolar alımı yapmaktan kaçınmalarını istedi.

Haberde ayrıca, bankalara müşterilerinin dolar alım taleplerini işlerken daha sıkı denetim uygulamaları yönünde talimat verildiği belirtildi. Piyasa uzmanları bu önlemi spekülatif işlemleri caydırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyor.

Reuters’a göre, Çarşamba günü büyük devlet bankaları, yerel döviz piyasasında aktif biçimde müdahalede bulunarak dolar satıp yuan alarak değer kaybının hızını yavaşlatmaya çalıştı.