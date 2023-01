Her kelime ve hece için farklı bir harf ya da karakterin bulunduğu Çin alfabesi yaklaşık 3500 yıllık geçmişe sahip bir yazı sistemidir. Peki, Çin alfabesi harfleri okunuşu nasıldır? İşte, Çin alfabesi hakkındaki tüm detaylar…

Çin Alfabesi Özellikleri

Çin alfabesi; dünyada her 5 insandan birinin konuştuğu bir dil olarak dikkat çeken Çincenin kâğıda dökülmesini sağlayan yazı sistemidir. Belirlene göre 3500 yıllık bir geçmişe sahip olan bu alfabede, harfler Latin alfabesinde olduğu gibi yan yana gelmezler ve bir kelime oluşturmazlar. Çin alfabesinde her hece ve hatta her kelime için farklı bir harf ya da bir diğer deyişle karakter kullanılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Çin alfabesinin aslında harflerden değil karakterlerden oluştuğunu söylemek daha doğru olacaktır. Çin alfabesinde var olan sembollerin hecelerine farklı tonlar verilmektedir. Çin alfabesinin öğrenilmesinin ve yazılmasının zor olmasından dolayı günümüzde geçmişe nazaran daha basit bir Çince konuşulmaktadır.

Çin Alfabesi Harfleri

Çin alfabesinin aslında harflerden değil; sembollerden ve karakterlerden meydana geldiğini yazımızın başında belirtmiştik. Yaklaşık olarak 40 bin karakter ve sembolden oluşan Çin alfabesi, bu özelliği sebebiyle dünyanın en zor yazılabilen alfabesi olarak dikkat çekmektedir.

Bugün Çin’de üniversiteyi bitirmiş bir insanın ortalama 4000 karakter; bir edebiyat profesörünün ise yaklaşık 15 bin karakter bildiği tahmin edilmektedir. Günlük hayatta kullanılan Çince kelimelerin çoğu ise iki karakterin bir araya gelmesiyle oluşturulmaktadır.