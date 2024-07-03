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        Haberler Dünya Çin: ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada | Dış Haberler

        Çin: ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geçmişte tahıl ihracatçısı olan Suriye'de bugün nüfusunun yüzde 55'inin gıda güvencesizliği ile karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti. Mao, "ABD, bu durumdan inkar edilemez şekilde sorumludur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:54
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        "ABD, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor"
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        Çin, ABD askerlerinin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu iddia ederek, ABD'yi ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçladı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin devlet televizyonu CCTV'nin Suriye'deki tahıl kaçakçılığına dair araştırma haberinin bulgularına dair değerlendirme yaptı.

        Geçmişte tahıl ihracatçısı olan Suriye'de bugün nüfusunun yüzde 55'inin gıda güvencesizliği ile karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Sözcü Mao, "ABD, bu durumdan inkar edilemez şekilde sorumludur. ABD, terörle mücadele için Suriye'de olduğunu söylüyor ama aslında yağma için orada." dedi.

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        Mao, ABD'nin sürekli insan haklarını vurguladığını ama başka ülkelerdeki halkların yaşama ve geçinme hakkını önemsemediğini, kendisini demokrasinin, özgürlüğün ve refahın muhafızı gibi sunduğunu ancak gerçekte insani krizlerin mimarı olduğunu savundu.

        ABD'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Mao, "ABD, Suriye'deki yasa dışı askeri işgaline ve ülkenin kaynaklarını yağmalamaya derhal son vermeli, Suriye halkına verilen zararı karşılamak üzere somut eylemlerde bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

        CCTV'nin haberinde ABD askerlerinin günde 10 kamyon tahılı Suriye dışına kaçırdıkları ve bu kaçakçılığın üstünü örtmek üzere kontrol noktalarından geçen kişilerin telefonlarını inceleyerek bununla ilgili fotoğrafları zorla sildirdikleri iddialarına yer verilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #çin
        #ABD
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