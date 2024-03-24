Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi

        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi

        Gaziantep'te aile büyükleri onaylamadığı için evlenemeyen çift, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) damadın yaptığı "Sayın Cumhurbaşkanım, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun" şeklindeki başvurunun ardından, kurum amirlerinin devreye girmesiyle evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) her gün binlerce şikayet ve talep gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Gaziantep'te sevdiği kızla ailelerinin onayını alamadıkları için evlenemeyen bir gençten geldi.

        • 2

          Kentteki bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi.

        • 3

          CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti.

          Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte altın hediye etti.

        • 4

          "1,5 AY SONRA İKNA OLDULAR"

          Doğan, AA muhabirine, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi.

        • 5

          İş yerinde çalıştığı sırada e-Devlet sistemine girerek CİMER'e şikayette bulunduğunu belirten Doğan, şunları anlattı:

          "Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı, müftülüğe, valiliğe gelmemi istediler. Kötü bir şey mi yazdım diye düşündüm. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım 'kızı sana isteyelim' dedi. Ailemi aradılar, 'siz istemezseniz biz gidip isteyeceğiz' dediler. Böyle söyleyince aileme de cesaret geldi. Daha sonra olaya Fatma Şahin dahil oldu, 'siz kızı alın, evinizin eksiklerini ben tamamlayacağım' dedi. Allah razı olsun, öyle de oldu. 1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu, 'artık bu iş olsun' dedi. Öyle böyle biz şu an bir yıllık evliyiz. Şu an çok iyiyiz, Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, istediğimiz buydu, o da oldu."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Yaklaşık 61 milyon seçmen sandığa gidecek
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        Katil, karakolda pantolonundaki lekeden fark edildi!
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Rusya ve Ukrayna birbirine saldırmayı sürdürüyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Habertürk Anasayfa