Çimento üretimi 2023'te yüzde 10,5 artışla 81,5 milyon tona ulaştı

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TÜRKÇİMENTO açıklamasına göre, çimento sektörünün çatı birliği Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği, Türkiye çimento sektörünün, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını ve 2024 yılına yönelik hedeflerini, düzenlenen toplantıyla paylaştı.

Çırağan Sarayı’nda yapılan toplantı, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yücelik, toplantıda, çimentonun herkes için stratejik bir ürün olduğunu belirterek, dünyada sudan sonra en çok tüketilen emtia olan beton sayesinde sağlam geleceğin temellerini attıklarını kaydetti.

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Yücelik, dünyanın beşinci, Avrupa’nın lider üreticisi olan Türk çimento sektörünün 2023 yılında üretiminin yüzde 10,5 artışla 81,5 milyon tona ulaştığını belirterek, "Türk çimento sektörü olarak Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırımların hayata geçmesini sağlayacak üretim kapasitesine fazlasıyla sahip olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede benzer felaketler yaşanmaması adına, her zaman uluslararası standartlara uygun ve her daim denetlenebilir çimento üretimini birinci öncelik olarak gördüklerini ve görmeye devam ettiklerini belirten Yücelik, şunları kaydetti:

"2023 yılı son çeyreğinde yüzde 10,8 büyüyen inşaat sektörü, yılı yüzde 7,8 büyüme ile tamamladı. İnşaat sektöründeki bu yükseliş, inşaat endüstrisinin en önemli paydaşlarından biri olan çimento sektörünün geleceği için umut verici oldu. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından bilindiği üzere kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere, deprem bölgesinin yeniden inşa edilme planı devreye girdi.

2024 yılında, geçen yılki iç satış rakamlarının üzerinde ilave bir artışın yaşanmayacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla iç satışların 2023 yılına benzer rakamlarda seyretmesini ve bu yılın daha durağan geçmesini bekliyoruz. Dış piyasaya bakacak olursak, enerji maliyet artışları ve global piyasalarda dalgalanmaların yaşanmaması durumunda, sektör olarak 2024 yılında da 2023’e benzer bir tabloyla karşılaşacağımız ve aynı seviyede yılı tamamlayacağımız kanaatindeyiz."

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"SEKTÖR, ÜLKEMİZİN 2053 NET SIFIR HEDEFİYLE 'TÜRKİYE'NİN YEŞİL KALINMA DEVRİMİ'Nİ DESTEKLİYOR"

Yücelik, Türk çimento sektörünün, aynı zamanda çimento ve klinker toplamında dünyada ikinci büyük ihracatçı konumunda yer aldığını ve 100'den fazla pazara hizmet verdiğini ifade ederek, 120 milyon tona eşdeğer çimento kapasitesine sahip olan sektörün, Türkiye geneline yayılan 56 entegre ve 21 öğütme olmak üzere toplam 77 fabrikada üretim yaptığını kaydetti.

Çimentonun ekonomik verilerin ötesinde stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Yücelik, "Bizim sanayiciler olarak yalnızca üretim-satış rakamlarına odaklanmamız söz konusu değil. Asıl hedefi düşük karbonlu üretim sağlamak olan sektörümüz, yeşil mutabakata uyum, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, enerji verimliliği ve dijitalleşme konularında da titizlikle çalışıyor. Düşük karbonlu üretim yol haritamızda da belirttiğimiz gibi bu yolda alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, düşük klinkerli üretim, enerji verimliliği ve teknolojik yatırımlar bizim sektör olarak en kritik konularımız." değerlendirmesinde bulundu.

Yücelik, Türk çimento sektörünün ülkenin 2053 net sıfır hedefiyle "Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ni desteklediğini belirterek, "Özellikle ikiz dönüşüme sektör olarak adaptasyon sürecindeyiz. Dijitali yeşilden ayıramayacağımız bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Bu geçişte de bir diğer önemli unsur toplumsal dönüşümdür. Dolayısıyla ikiz dönüşüm sürecini üçüz dönüşüm olarak revize ederek yol haritamızı bu çerçevede çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türk çimento sektöründeki sürdürülebilirlik odaklı gelişmeleri içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçlarını da açıklayan Yücelik, raporun TÜRKÇİMENTO’ya üye 52 entegre tesisin 48’inin katılımıyla 2022 yılı faaliyetleri baz alınarak hazırlandığını belirtti.

Yücelik, raporda baca gazından salınan emisyonlar, atık yönetimi, döngüsel ekonomiye katkı, enerji kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel yatırımlar, çalışma ortamına ilişkin mevcut durumun ortaya konduğunu bildirdi.

"BUGÜN SEKTÖR OLARAK 120 MİLYON TON KAPASİTEMİZ VAR"

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu da çimento sektörü olarak taşıması zor ağır bir yük taşıdıklarını kaydederek, çimento lojistiğinin maliyetli bir ürün olduğunu aktardı.

Konukoğlu, "Çimentonun kilosu 2 lira 10 kuruş, maliyetin yüzde 70’i enerjiden geliyor. Bugün bir tesisin kurulma maliyeti 300 milyon dolar civarında fakat bizim başka maliyetlerimiz de var. Her yıl fabrikalarımızda 12-13 milyon dolarlık bir revizyon yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin kişi başı çimento tüketim potansiyelinin azami 1000-1100 kilolara kadar çıkabileceğini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim bugün sektör olarak 120 milyon ton kapasitemiz var. Bu kapasite ile bizim nüfusumuz 150 milyon olmalı ki dışarıya satmadan içerde kullanabilelim. Yeni tesisin açılması, ülkemizin karbon azaltımı konusu göz önüne alındığında yöneticilerimizin takdirindedir. Çimento firmaları olarak minimum 45 günlük stokumuzun elimizde bulunması gerekiyor."