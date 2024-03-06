İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kalmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntüde toprağın, yığın alanında tepeden yarılıp çığ gibi indiği görüldü
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında, 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
TOPRAK TEPEDEN YARILIYOR
Olaya ilişkin kamera görüntüsünde toprağın, tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
TOPRAK KALDIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
DHA ve İHA'da yer alan habere göre olayın 23 gününde, maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.