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        Haberler Gündem Güncel İliç'te altın maden sahasındaki toprak kaymasının yeni görüntüsü ortaya çıktı!

        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!

        Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kalmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntüde toprağın, yığın alanında tepeden yarılıp çığ gibi indiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:33
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        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında, 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

        TOPRAK TEPEDEN YARILIYOR

        Olaya ilişkin kamera görüntüsünde toprağın, tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

        TOPRAK KALDIRMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre olayın 23 gününde, maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.

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        #Erzincan
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