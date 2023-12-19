"Cilt sağlığı için 8 saat uyuyun"

“SİGARA İÇMEK CİLDİ HIZLI YAŞLANDIRIR"

Prof. Dr. Kesikoğlu, hem kuruluk ve yaşlanmayı engellemek, hem de el egzamalarını önlemek amacıyla sık suya maruz kalan ellerimizi günde 5-6 kez yağlandırıcı ürünlerle nemlendirmenin, ev işlerini egzama eldiveni ile yapmanın daha doğru olduğunun altını çizdi. Yüz, boyun, kulaklar ve eller gibi açık kalan vücut bölgelerine yıl boyunca güneşten koruyucu ürün kullanılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kesikoğlu “Bunlar en az 30 SPF'ye sahip olmalıdır. Kışın da gölge arayarak ve UV korumalı eldiven ve güneş gözlüğü gibi akıllı aksesuarlar ile cildinizi güneşten koruyabilirsiniz. Sigara içmek cildinizin yaşlanmasını hızlandırır. Sigara içiyorsanız, yaralarınızın da iyileşmesi daha uzun sürecektir. Stresi yönetmenin sağlıklı yollarını bulmak cildinize de yardımcı olabilir. Stres ayrıca akne, egzama, sedef hastalığı, yağlı egzama, rozase dâhil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığını alevlendirebilir” diye konuştu.