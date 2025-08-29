Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cilo Dağı Nerede? Cilo Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Cilo Dağı Nerede? Cilo Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Cilo Dağı, Türkiye'nin güneydoğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan en etkileyici dağ silsilerinden biridir. Türkiye'nin yüksek dağları arasında üçüncü sırada yer alan Cilo, hem doğal güzellikleri hem de zorlu coğrafyasıyla dağcılar, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf tutkunları için önemli bir destinasyon olma özelliği taşır. Bu yazımızda Cilo Dağı Nerede? Cilo Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede? Sorularına cevaplar arayacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cilo Dağı Nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konum ve İl Sınırları

        Cilo Dağı, Hakkâri il sınırları içerisinde bulunur ve Hakkâri şehir merkezine yaklaşık 30–40 kilometre uzaklıktadır. Dağ, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerine yakın konumda olup, sınırları içerisinde pek çok küçük köy ve yerleşim birimi barındırır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin tipik dağlık ve sarp arazi yapısına sahip olan Cilo, yılın büyük bölümünde sert iklim koşullarıyla dikkat çeker.

        Yükseklik ve Jeolojik Özellikler

        Cilo Dağı’nın en yüksek noktası 4.135 metre ile Türkiye’nin en yüksek üçüncü zirvesi olarak bilinir. Genellikle “Cilo-Sat Dağları” adıyla anılan bu dağ silsilesi, Hakkâri ilinin doğal sınırlarını çizen önemli coğrafi bir oluşumdur. Cilo’nun zirvesinde yılın büyük bir bölümünde kar bulunur ve bazı bölgeleri buzullarla kaplıdır. Bu buzullar, dağın hem doğal hem de ekolojik değerini artırmaktadır. Jeolojik olarak Cilo, kalker ve metamorfik kayalardan oluşan bir yapı sergiler ve bu yapısı, dağın kayalık ve dik yamaçlarının oluşmasına neden olmuştur.

        REKLAM

        Doğa ve Ekosistem

        Cilo Dağı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile öne çıkar. Dağın eteklerinde ve vadilerinde çeşitli orman alanları bulunur; meşe, gürgen, ladin ve çam türleri yaygındır. Bölgede yaşayan yaban hayvanları arasında ayı, kurt, dağ keçisi, çakal ve tilki gibi türler vardır. Kuş gözlemciliği için de ideal olan Cilo, kartal ve şahin gibi yırtıcı kuş türlerine ev sahipliği yapar. Dağın yüksek bölgelerinde ise nadir ve endemik bitki türleri görülür; bu durum, bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırır ve ekosistemin korunmasına katkı sağlar.

        İklim ve Mevsimler

        Cilo Dağı’nda iklim, yüksekliğe bağlı olarak değişiklik gösterir. Yaz aylarında serin ve temiz hava hakimdir, zirveye çıkmak isteyenler için bu dönem en uygun zamandır. Kış aylarında ise yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle dağın zirvesi zorlu bir hale gelir; dağcılar için riskli koşullar oluşur. Bu nedenle kış tırmanışları yalnızca deneyimli dağcılar tarafından tercih edilir.

        REKLAM

        Turizm ve Dağcılık

        Cilo Dağı, dağcılık ve trekking açısından Türkiye’nin önde gelen noktalarından biridir. Zirveye yapılan tırmanışlar genellikle rehber eşliğinde gerçekleştirilir. Dağın zorlu arazi yapısı, tırmanış sırasında hem teknik beceri hem de fiziksel dayanıklılık gerektirir. Bunun yanında dağın eteklerinde kampçılık ve doğa yürüyüşü yapmak mümkündür. Fotoğrafçılar içinse eşsiz manzaralar ve vahşi doğa sahneleri sunar.

        Ulaşım ve Erişim

        Cilo Dağı’na ulaşım genellikle Hakkâri şehir merkezinden sağlanır. Yüksekova veya Şemdinli ilçelerinden dağa doğru kısa yolculuklar yapılabilir. Ancak dağın sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle tırmanış ve trekking öncesinde hazırlıklı olmak, uygun ekipman taşımak önemlidir. Bölgeye ulaşım sırasında yerel rehberlerin desteği, hem güvenlik hem de rota planlaması açısından büyük avantaj sağlar.

        Cilo Dağı’nın Önemi

        Cilo Dağı, sadece coğrafi bir yüksek nokta değil, aynı zamanda Doğu Anadolu’nun doğal mirasıdır. Zengin ekosistemi, nadir bitki ve hayvan türleri ile bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunur. Aynı zamanda dağ, kültürel olarak da çevresindeki köylerin ve yerel halkın yaşamında önemli bir yer tutar. Cilo, keşfedilmeyi bekleyen bir doğal hazine olarak hem turizm hem de doğa bilimleri açısından önemini korumaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Singo en pahalı transferler listesinde!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Habertürk Anasayfa