Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Aralık Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı bugün de devam etti. Haftanın Sayısal Loto çekilişinde şansını deneyen binlerce kişi sonuçların açıklanması ile bilet sorgulaması yapmaya başladı. İşte Milli Piyango İdaresi ile 10 Aralık Perşembe Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 10.12.2022 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilen 10 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 ARALIK 2022:

1 - 41 - 59 - 63 - 65 - 86

JOKER 27 + SÜPERSTAR 60

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Asla yapmamanız gereken 11 hata!
Asla yapmamanız gereken 11 hata!
Sinemayı konu alan unutulmaz filmler
Sinemayı konu alan unutulmaz filmler
AB'den Kosova'daki saldırılara kınama
AB'den Kosova'daki saldırılara kınama
Taş ocağının işletmecisi tutuklandı
Taş ocağının işletmecisi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.