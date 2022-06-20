Vizyona girdiği 2013 yılında izleyici tarafından büyük beğeni toplayan Çılgın Joe filmi, başrolünde aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham bulunuyor. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler ekran başına. Çılgın Joe 20 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Çılgın Joe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çılgın Joe (Crazy Joe) filmi ne zaman vizyona girdi?

ÇILGIN JOE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çılgın Joe filminın ilk ayağı Amerika'da ve bir diğer ayağı ise İngiltere'nin bazı bölgelerine çekilmiştir.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Agata Buzek

Vicky McClure

Benedict Wong

Victoria Bewick

David Bradley

Danny Webb

Siobhan Hewlett

James Bye

Lee Asquith-Coe

Macey Chipping

Ian Pirie