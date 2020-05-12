Çileğin içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt üzerinde oldukça faydalı bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca antioksidan özelliği ile de cildi yaşlanma etkilerine karşı koruması ve canlanmasını sağlaması ayrı bir önem taşımaktadır. Cilt üzerinde ortaya çıkan lekelerin de düzelmesini sağlaması açısından oldukça avantajlıdır.

Çilek Maskeleri tariflerinden bir kaçını sizler için derledik. Sizlerde çilek maskesi uygulayarak cildinizin korunması ve yaşlılık etkilerinin yok olması için faydalanabilirsiniz.

Tüm Ciltler İçin Çilek Maskesi

5 adet çileği iyice ezerek buz kalıbına koyun ve buzlukta buz tutması için bir gece bekletin. Her gün sabahları ve akşamları yatmadan önce düzenli olarak buz tutan çilek kalıplarını yüzünüzde gezdirin. Bu sayede; bir kaç hafta sonra cildiniz tazelenecek ve canlanacaktır.

Gözenek Sıkılaştıran Çilek Maskesi

5 Tane çileği ezin içerisine iki tatlı kaşığı mısır unu ile 2 tatlı kaşığı süt ekleyerek karıştırın ve kıvama geldikten sonra yüzünüze maske olarak uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada iki kez uygulamanız halinde gözenekleriniz sıkılaşacaktır.

Nemlendiren Çilek Maskesi

5 adet çileği ezin içerisine iki tatlı kaşığı yoğurt ile 1 tatlı kaşığı bal ilave edin ve karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin, ılık su ile yıkayın. Cildin sıkılaşması ve nemlenmesi için ideal bir maskedir.

Çilek maskesi uygulamadan önce alerjiniz varsa bu konuda dikkatli olmanızda yarar vardır. Eğer alerjiniz var ise uygulama yapmayın.