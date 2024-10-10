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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cihat Ermiş'i öldüren Muhammet Berke Çorak'a ağır müebbet hapis verildi | Son dakika haberleri

        Polis katilinin cezası belli oldu!

        İstanbul Büyükçekmece'de, polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği ikamette silahla ateş edip şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:08
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        Polis katilinin cezası belli oldu!
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in (31) de içinde yer aldığı polis ekibinin ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği anlatılmıştı.

        SANIK 2 KERE ATEŞ ETMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre maktulün, kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edildiği ve yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği belirtilmişti. İddianamede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

        Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Ermiş'in eşi Nilüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da yer aldı. Müşteki eş Ermiş, dün eşinin ölüm yıl dönümü olduğunu söyledi.

        Doğum günü olan oğlunun her gün kendisine babasını sorduğunu dile getiren Ermiş, "Sanık şu an ağlıyor ama inanmıyorum. Timsah gözyaşları dökmesin. Eşimle birlikte biz de toprağın altında yatıyoruz. Biz, sadece yeryüzünde kaldık. Sanığın nefes alıyor oluşu zoruma gidiyor." dedi.

        Şehit polis memurunun annesi Sare Ermiş ise oğluyla kavuşmasının mahşere kaldığını belirtti. Torununun babasız kaldığını anlatan Ermiş, sanığın ömür boyu hapiste kalmasını istediğini kaydetti.

        "ŞEHİT HEPİMİZİN ŞEHİDİDİR" DEDİ

        Son sözü sorulan sanık Muhammet Berke Çorak, kendini korumak için böyle bir şey yaptığını iddia ederek, "Kolluk kuvvetlerine direnen birisi değilim. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapmazdım. Ben böyle bir insan değilim. Şehit hepimizin şehididir" diye konuştu.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çorak'ı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca sanığı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

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