Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
İstanbul Büyükçekmece'de 4 ay önce polis memuru Cihat Ermiş silahlı saldırı ihbarı üzerine bir eve gitti. İçeride bir yaralı olabileceği düşüncesiyle "polis" diye seslenerek girdiği evde iki kurşunla şehit oldu. "Polis olduğunu bilmiyordum, husumetlilerim sandım" diyerek kendini savunan katil zanlısı Muhammet Berke Çolak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre olay 9 Ekim 2023 günü gerçekleşti. Muhammet Berke Çolak’ın evine bazı kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti.
Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olayın gerçekleştiği İstanbul Büyükçekmece’deki siteye gitti. 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak’ın evinin kapısını ısrarla çalarak “polis” diye seslendi. Ancak karşı taraftan bir yanıt alamadı.
“POLİS YARDIM İÇİN GİTTİĞİ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ”
Polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak’ı kriminal biri olduğu için tanıyordu. Bu sebeple içeride yaralı bir şekilde baygın olmasından şüphelendi. Önce Muhammet Berke Çolak’ı ve annesini telefonla aradı, ancak buna da bir yanıt alamadı. Yardım etmek amacıyla sitenin özel güvenliği ile birlikte “polis” diye seslenerek Muhammet Berke Çolak’ın evine girdi. İşte tam bu sırada Çolak, polis memuru Cihat Ermiş’e iki kez ateş etti. Kurşunların hedefi olan polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu.
“POLİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, HUSUMETLİLERİM SANDIM”
Polis memurunu şehit eden şüpheli ifadesinde “Olay günü uyuşturucu madde etkisindeydim. Husumetli olduğum kişiler evime ateş ettiler. Zorla içeri girmeye çalıştılar. Polise haber vererek yardım istedim. Silahımı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapım tekrar zorlanınca hasımlarının geldiğini düşündüm. Kapı açılıp içeri birisi girince silahla iki kez ateş ettim, hedef gözetmedim, “polis” diye seslenildiğini duymadım. Ölen kişinin de polis olduğunu bilmiyordum” dedi.
POLİS: ŞÜPHELİNİN SİLAHINI GÜÇLÜKLE ALABİLDİM
Şehit polis memuru Cihat Ermiş’in mesai arkadaşı N.Ş. ifadesinde şüphelinin yalan söylediğini belirterek, “Asayiş büro amirliğince çok fazlaca işlem yapılması nedeniyle şüpheli polis memurlarını çok iyi tanıyor. Cihat Ermiş yaralandıktan sonra ben de olay yerine gittim. Şüpheli bana da zorluk çıkardı. Zor kullanarak silahını almak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
“POLİS’ DİYE SESLENİLMESİNE RAĞMEN ATEŞ ETTİ”
Soruşturma kapsamında olay yerinde güvenlik kamerası olmadığı anlaşıldı. Ancak sitenin özel güvenlik görevlisi Y.D., polis memuru Cihat Ermiş’in defalarca “Polis” diyerek seslendiğini, Muhammet Berke Çolak’ın buna rağmen kendisine ateş ettiğini anlattı. Savcı iddianamede, tanıkların şüpheliyi tamamen yalanladığını belirterek ifadesine itibar etmediğini kaydetti. Polis memuru Cihat Ermiş’in eşi Nilüfer Ermiş de eşini şehit eden şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.
“AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ”
Savcı, katil zanlısının “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianameyi kabul eden mahkeme duruşma günü verdi. Polis memurunu şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çolak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.