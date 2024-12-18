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        Haberler Bilgi Yaşam Çiğ süt ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK), 2025 çiğ süt fiyatını açıkladı

        Çiğ süt ne kadar oldu? Ulusal Süt Konseyi (USK), 2025 çiğ süt fiyatını duyurdu

        Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2025 yılı çiğ süt fiyatı duyuruldu. Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirileceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:46
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          Güncel çiğ süt fiyatı açıklandı. Ulusal Süt Konseyi internet sitesinde yer alan duyurunun ardından çiğ süt tavsiye fiyatı merak konusu oldu. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

        • 2

          ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI AÇIKLANDI

          Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi

          Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

          Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

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