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Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor! Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

Çiftçilere devrim niteliğinde kolaylık! E-devlet üzerinden 1 dakika içinde yapılabiliyor

Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet üzerinden 28 bin 172 başvuru yapıldığını bildirdi. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." açıklamasında bulundu.

Giriş: 09.11.2022 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • E-Devlet üzerinden çiftçilere kolaylık sağlayacak yeni hizmet 1 Ekim’den itibaren başladı. 2,2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılması Ordu'daki fındık üreticilerine büyük kolaylık sağlıyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten başvuru nasıl yapılır? Başvuru ne zaman sona eriyor, ücreti ne kadar? İşte e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru ekranı

  • E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYIT YAPILABİLECEK

    Söz konusu uygulama ile çiftçiler, yaklaşık iki günde yaptırmaya çalıştıkları ÇKS kayıtlarını fındık bahçelerinden ayrılmadan kısa süre içinde gerçekleştiriyor. Üreticiler cep telefonlarını kullanarak e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenileyebilecek.

    Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamadan duyulan memnuniyetini yerinde görmek için Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi. Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'nun 128 bin ile Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasında olduğunu söyledi.

  • ÇKS işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının hem üreticilerin hem de bakanlık personellerinin işlerinin büyük oranda kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceki süreçte Çiftçi Kayıt Sistemi'ni yapmak isteyen üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyorduk. Bu üreticilerle ilgilenmek içinde çok sayıda personelimizi kurumda bekletmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu teknik personelleri sahada çalışmalarını sağlayarak, üreticilere eğitim vererek daha faydalı olmalarını sağlıyoruz." dedi.

  • 1 DAKİKADA ÇKS YENİLEMESİ YAPILABİLİYOR

    Şu anki uygulama ile artık ÇKS güncellemesi çok daha kolay şekilde yapılabildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

  • Yılmaz, daha önceki süreçte üreticinin evrak temin etmesi ve bu evrakları ilgili yerlere giderek onaylatma süresinin en az iki günü bulabildiğini ifade etti.

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