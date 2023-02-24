Çiftçi destek ödemeleri bugün yatırılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Afet bölgesindeki çiftçimize 3.4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10.4 milyar TL olmak üzere; Toplam 13.8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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