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Türkiye’nin hazır giyim ve perakende alanındaki 103 yıllık markası Çift Geyik Karaca, köklü kimliğine dayanarak başlattığı sosyal duyarlılık hareketini şubat ayında da devam ettiriyor.

2020 yılı itibarıyla tüm iletişim kanallarıyla ulaştığı herkese iyi ve güzel şeyleri hatırlatmayı hedefleyen marka, ‘sivil toplum markası’ kimliğiyle başlattığı harekete devam ediyor.

Şubat ayı kapsamında tüm reklam kampanyasını insanların sevdiklerine sevgisini göstermesini, onlara iyi dileklerde bulunmasını ve sarılmalarını hatırlatması üzerine kurguladı.

Çift Geyik Karaca’nın Türkiye genelindeki tüm mağazalarının vitrin ve iç mekanlarındaki görsellerle de desteklediği kampanyasındaki ana mesajı ‘Sarıl Sen de” olarak belirlendi.

CİHAT ÖZBEKLİ; “TÜM TÜRKİYE’YE, ‘SARIL SEN DE’ DİYORUZ”

Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli; “2020 yılı itibarıyla toplumsal fayda oluşturmayı hedefleyen bir iletişim yolu belirledik. Bu anlamda; geçtiğimiz ocak ayında televizyon kanallarından, radyolara, internet sitelerinden, mağazalarımıza kadar bir çok iletişim kanallıyla insanlara selamlaşmayı ve iyi dileklerde bulunmayı hatırlattık. Beklentimizin de ötesinde olumlu bir dönüşle karşılaştık ve son derece mutlu olduk. “En Güzel Giysiniz Sizsiniz” söylemiyle başlattığımız bu iletişim kampanyamızı şubat ayında ise ‘Sarıl Sen de’ diyerek devam ettiriyoruz. Şubat ayı boyunca insanlara; ailelerine, sevdiklerine, arkadaşlarına, kedisine, köpeğine tüm sevdiklerine ‘Göster Sevgini’ diyoruz. Mağazalarımız ve reklam mecralarında sürdürdüğümüz iletişime ek olarak sosyal medyada da farkındalık oluşturmak üzerine herkesi; #EnGüzelGiysinizSizsiniz hashtag’iyle paylaşımlarda bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.