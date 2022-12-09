Cıbıltepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

AA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de iki gündür kar yağışı etkili oldu. AA'nın haberine göre merkezde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığını fırsat bilen snowboard tutkunları, off-road araçlarıyla 2. etap pistlerine çıktı.

SARIÇAM ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ KAYAK MERKEZİ Snowboard tutkunları, Sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinde sezonun ilk kayağını yaptı. Kayaksever Himmet Bozyel, karın yağmasının kayakçıları mutlu ettiğini söyledi. İki gündür aralıklarla yağan kar sonucu Cıbıltepe'ye çıktıklarını ifade eden Bozyel, "Yağan karın keyfini ilk biz yaşayalım dedik. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, gayet keyifli bir şekilde eğlendik. İnşallah bol bereketli bir sene olur, herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz" diye konuştu. Muhammed Coşkun, sezonun ilk kayağını yaptıklarını belirterek, pistlerde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla ilçede kayak sezonunun başlayacağını anlattı.

HER SEZON BİNLERCE KAYAKSEVERİ AĞIRLIYOR Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini çekiyor. Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle ilgi gören Cıbıltepe, il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle snowboard için hazırlanmış pistleriyle adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken kayak merkezinin, otel ve apart evleri ile yaklaşık 2 bin 900 yatak kapasitesi bulunuyor. Kayak merkezi ve civarında, geçen kış sezonunda yaklaşık 500 bin kişi ağırlandı.