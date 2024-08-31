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        Haberler Magazin CIA açıkladı: Taylor Swift'in konserinde binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı - Magazin haberleri

        CIA açıkladı: Taylor Swift'in konserinde binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı 

        CIA, çarpıcı bir açıklamada bulundu... ABD istihbarat servisi, Taylor Swift'in Viyana konserinde teröristlerin binlerce kişiyi öldürmeyi planladıkları bilgisine ulaşıldığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:07
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        "Binlerce kişiyi öldüreceklerdi"
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        'Eras' adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edilmişti.

        Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı.

        Konsere; en az 65 bin kişinin katılması, stadyumun dışında ise 15 - 20 bin kişinin olması bekleniyordu.

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        CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, iptal edilen konserler hakkında konuştu; "Bu konserde on binlerce kişiyi öldürmeyi planlıyorlardı. Avusturyalılar zanlıları yakalamayı başardı çünkü teşkilatımız ile istihbarat topluluğundaki ortaklarımız, onlara, IŞİD bağlantılı grubun ne yapmayı planladığı hakkında bilgi verdi" dedi.

        Viyana'daki konserlerin iptal edilmesinin ardından Taylor Swift de bir açıklama yaptı: Londra'da sahneye çıktığımda duygularım çok inişli çıkışlıydı. Viyana'daki gösterilerimizin iptal edilmesi beni yıktı. İptallerin sebebi beni yeni bir korkuyla doldurdu ve çok sayıda insanın bu gösterilere gelmeyi planlamış olması nedeniyle muazzam bir suçluluk duygusuna kapıldım.

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        Taylor Swift; sözlerine; "Ama aynı zamanda yetkililere de minnettardım çünkü onlar sayesinde hayatlar için, konserler için üzülüyorduk. Bir araya gelen hayranlarımda gördüğüm sevgi ve birlik beni yüreklendirdi. Tüm enerjimi Londra'daki gösterileri izlemeye gelen yaklaşık yarım milyon insanı korumaya harcamaya karar verdim" diye devam etti.

        Taylor Swift; sözlerini; "Ekibim ve ben bu hedefe ulaşmak için her gün stadyum personeli ve İngiliz yetkililerle el ele çalıştık ve bizim için yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok açık olmak istiyorum: Gösterilerime gelen hayranlarıma zarar vermek isteyenleri kışkırtabileceğini düşündüğüm bir şey hakkında asla konuşmayacağım. Bu gibi durumlarda, 'sessizlik' aslında sınırlama değil, doğru zamanda kendinizi ifade etmeyi beklemektir. Önceliğim, Avrupa turnemizi güvenli bir şekilde bitirmekti ve bunu başardığımızı söyleyebildiğim için çok mutluyum" şeklinde tamamladı.

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        #Taylor Swift
        #CIA
        #konser

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