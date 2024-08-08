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        Haberler Dünya Taylor Swift’in Viyana’daki konserine saldırmayı planlayan iki DEAŞ şüphelisi yakalandı | Dış Haberler

        Taylor Swift’in Viyana’daki konserine saldırmayı planlayan iki DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Avusturya'da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:28
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        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
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        Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Taylor Swift konserlerine saldırmayı planlayan iki DEAŞ şüphelisi yakalandı.

        Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, iki erkek şüpheliden birinin 19 yaşında olduğunu bildirdi. Avusturya vatandaşı olan şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli kimyasal maddeler bulunurken, bunların bomba yapımında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

        Yetkililer, internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olan ikilinin saldırıları detaylıca planladığını ifade etti.

        Ünlü şarkıcı Swift’in Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda perşembeden cumartesiye planlanan üç konseri de iptal edildi. Etkinliklerin her birine yaklaşık 65 bin kişinin katılması bekleniyordu.

        Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Avusturya
        #DEAŞ
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