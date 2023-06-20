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Christopher Nkunku, Chelsea'de!

Premier Lig ekibi Chelsea, Christopher Nkunku ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Giriş: 20.06.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Christopher Nkunku, Chelsea'de!
HABERTURK.COM

İngiliz devi Chelsea sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Maviler, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp sitesine konuşan Nkunku, "Chelsea'ye katıldığım için inanılmaz derecede mutluyum . Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmak ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Ligue 1 ve Bundesliga'da, Artık dünyanın en güçlü liglerinden biri olan Premier Lig'de oynamak istiyorum. Bu mücadeleyi üstleneceğim için çok heyecanlıyım ve Chelsea forması giymekten gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Christopher Nkunku geçen sezon Leipzig formasıyla ligde 25 maça çıkıp, 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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