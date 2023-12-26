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        Haberler Dünyadan Christopher Landon da ayrıldı: Artık bir kabusa döndü - Güncel Magazin haberleri

        Christopher Landon da ayrıldı: Artık bir kabusa döndü

        Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen 'Çığlık-7' adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, "Yapım artık bir kabusa döndü" açıklamasını yaptıktan sonra görevinden ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 08:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:29
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          İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik tepkilerini ortaya koyan oyuncuların karşılaştığı baskılar gündem olmaya devam ediyor.
          Başrol oyuncusu Melissa Barrera'nın kasımda Gazze konusundaki sözlerinin ardından işine son verildiği 'Çığlık-7' filminin yönetmeni Christopher Landon da filmle ilgili görevinden ayrıldığını açıkladı.

        • 2

          "BENİM İÇİN RÜYA BİR İŞTİ ANCAK KABUSA DÖNDÜ"

          Christopher Landon, 'X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 'Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık ancak şimdi yola devam etme zamanı" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BOŞLUK DOLDURULAMADI"

          Christopher Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Melissa Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı bildirildi.

        • 4

          FİLMDEN AYRILMIŞLARDI

          Melissa Barrera, kasımda yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan krizi 'toplama kamplarına' benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

          Filmin yapımcıları 'antisemitizm' iddiasıyla Melissa Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.


          Fotoğraflar: Avalon, Reuters, Instagram

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