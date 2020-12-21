Hayatının yeni bir dönemini karşıladığını belirten Christina Aguilera, gönderisine şu notu düştü:

Sevgili 40... Her zaman olgun bir ruhum vardı. Bilgelik ve güzelliği her yıl kabul ettim. Şimdi en iyisi geliyor ve ben buna çok hazırım. Sana minnettarım.