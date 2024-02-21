Chris Martin ile Dakota Johnson'ın moral tatili

Film, ABD'de altı günlük tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen bu sürede sadece 26.055.875 dolar hasılat yapabildi. Bu rakam, Marvel Comics karakterlerine dayanan filmler arasındaki en düşük açılışlardan biri oldu. Filmin küresel hasılatı ise 51.849.244 dolara ulaştı.