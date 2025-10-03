Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Chris Hemsworth'ün malikanesi tam bir süper kahraman evi: Tırmanma duvarı var - magazin haberleri

        Chris Hemsworth'ün malikanesi tam bir süper kahraman evi: Tırmanma duvarı var

        Chris Hemsworth'ün Byron Bay'deki devasa malikanesinin yeni çekilen fotoğrafları, bir süper kahramana yakışır ilginç bir detayı ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tam bir süper kahraman evi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üst seviye fitness programı uygulamasıyla bilinen 'Thor' filmi yıldızı Chris Hemsworth, sporda çıtayı ne kadar yükseğe çıkardığını eviyle kanıtladı.

        Süper kahraman filminin ünlü yıldızı Hemsworth'ün Avustralya'da Byron Bay adlı sahil kasabasında üç katlı, 50 milyon dolarlık malikanesi, havadan görüntülendi. 42 yaşındaki oyuncunun evinde devasa tırmanma duvarı dikkat çekti.

        Elsa Pataky ile evlilğinden India Rose (13) ile Sasha ve Tristan (11) adlı ikizleri olan Hemsworth, ailesiyle yaşadığı bu evi, 2014'te 7 milyon dolara satın almıştı.

        REKLAM

        Sıfırdan yeniden inşa ettirdiği evin 50 metrelik çatı katı sonsuzluk havuzu, altı yatak odası, spor salonu, buhar odası gibi özellikleri var. Hemsworth, inşası iki yıl süren evinin dış cephesine özel olarak tasarlanmış bir kaya tırmanma duvarı inşa ettirmesiyle şaşırttı.

        Duvarda renkli tırmanma noktaları ve tepesinde emniyet kemeri takmak için kirişler, havadan çekimde objektife yansıdı.

        Avustralyalı oyuncu, merakla beklenen 2026 yapımı 'Avengers: Doomsday' filminde bir kez daha Thor karakteriyle başrol oynamaya hazırlanıyor.

        Ünlü oyuncu, Mirror'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, Thor için forma girmek üzere antrenman yaparken günde sekiz öğüne kadar yiyebiliyorum. Günde 4 bin kalori tüketiyorum. Tabii iyi yemekler yiyorum. Pizza ve hamburger değil. Ama evet, çok fazla kalori tüketmem gerekiyor" dedi.

        Vücuduna hacim kazandırma diyetine zorlu bir spor salonu antrenmanı eşlik eden Hemsworth, Thor'u canlandırmaya hazırlanırken günde iki veya üç kez spor salonuna gidiyor. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda, "Günde sekiz ila 10 öğün yiyorum; bu da her iki saatte bir iyi bir öğün anlamına geliyor" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chris Hemsworth
        #tırmanma duvarı
        #Chris Hemsworthün evi
        #Thor
        #süper kahraman filmi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        Marinette Gazze yolunda
        Marinette Gazze yolunda
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Habertürk Anasayfa