Chris Hemsworth'ün malikanesi tam bir süper kahraman evi: Tırmanma duvarı var

Üst seviye fitness programı uygulamasıyla bilinen 'Thor' filmi yıldızı Chris Hemsworth, sporda çıtayı ne kadar yükseğe çıkardığını eviyle kanıtladı.

Süper kahraman filminin ünlü yıldızı Hemsworth'ün Avustralya'da Byron Bay adlı sahil kasabasında üç katlı, 50 milyon dolarlık malikanesi, havadan görüntülendi. 42 yaşındaki oyuncunun evinde devasa tırmanma duvarı dikkat çekti.

Elsa Pataky ile evlilğinden India Rose (13) ile Sasha ve Tristan (11) adlı ikizleri olan Hemsworth, ailesiyle yaşadığı bu evi, 2014'te 7 milyon dolara satın almıştı.

Sıfırdan yeniden inşa ettirdiği evin 50 metrelik çatı katı sonsuzluk havuzu, altı yatak odası, spor salonu, buhar odası gibi özellikleri var. Hemsworth, inşası iki yıl süren evinin dış cephesine özel olarak tasarlanmış bir kaya tırmanma duvarı inşa ettirmesiyle şaşırttı.

Duvarda renkli tırmanma noktaları ve tepesinde emniyet kemeri takmak için kirişler, havadan çekimde objektife yansıdı.

Avustralyalı oyuncu, merakla beklenen 2026 yapımı 'Avengers: Doomsday' filminde bir kez daha Thor karakteriyle başrol oynamaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, Mirror'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, Thor için forma girmek üzere antrenman yaparken günde sekiz öğüne kadar yiyebiliyorum. Günde 4 bin kalori tüketiyorum. Tabii iyi yemekler yiyorum. Pizza ve hamburger değil. Ama evet, çok fazla kalori tüketmem gerekiyor" dedi.

Vücuduna hacim kazandırma diyetine zorlu bir spor salonu antrenmanı eşlik eden Hemsworth, Thor'u canlandırmaya hazırlanırken günde iki veya üç kez spor salonuna gidiyor. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda, "Günde sekiz ila 10 öğün yiyorum; bu da her iki saatte bir iyi bir öğün anlamına geliyor" demişti.