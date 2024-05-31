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        Haberler Dünyadan Chris Evans, suçalamlara cevap verdi

        Chris Evans, suçalamlara cevap verdi

        Marvel serisinde 'Kaptan Amerika' rolüyle ünlenen ABD'li Chris Evans, 2016'da bir USO turu sırasında bomba imzalarken çekilen fotoğrafı büyük tepki çekti. Evans, tepkilerin yersiz olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:21
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          Mervel serisinin 'Kaptan Amerika'sı 42 yaşındaki Chris Evans, 8 yıl önce bir USO turu sırasında bomba imzaladığı fotoğraf büyük bir spekülasyon yarattı.

          * USO... ABD Ordusu üyeleriyle ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluştur.

        • 2

          Bazı kişiler, Chris Evans'ın, bu fotoğrafının yeni olduğu ve oyuncunun savaş yanlısı olduğuna dair iddialarda bulundu.

        • 3

          Yaşanan bu olayların üzerine Chris Evans, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konuya ilişkin görseli paylaşan Evans; "Bu fotoğrafın etrafında birçok yanlış bilgi var. Bu görüntü 2016'da bir USO turu sırasında çekildi. Bir grup oyuncu, sporcu ve müzisyenle birlikte hizmet veren üyelerimize teşekkür etmek üzere gittim. İmzalamam istenen obje bomba, füze ya da herhangi bir silah değil. Sadece eğitim veya gösterim amaçlı kullanılan eylemsiz bir nesne" şeklinde açıklamada bulundu.

        • 4

          Chris Evans, daha sonra başka bir paylaşımında, 2016'da konuyla ilgili eski bir röportajından şu kesiti paylaştı. Eğitimler arası sözcü, nesnenin bir top mermisi modellemesi amaçlı olduğunu ve yalnızca sergileme ve eğitim amaçlı olduğunu belirtti.

          Fotoğraflar: Avalon

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