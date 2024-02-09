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        Haberler Gündem Güncel CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç, gasp edilip bıçaklandı! Onaç'ın son durumu nedir? - Son dakika haberi

        Kayseri'de belediye başkan adayı otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasp edildi

        Kayseri'de CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç, aracına aldığı 2 kişi tarafından gasp edilip bıçaklandı. Yaralanan Onaç hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:00
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        Belediye başkan adayını gasp edip bıçakladılar!
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        Kayseri'de otomobiline aldığı 2 kişi tarafından gasp edilen ve bıçaklanan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Deniz Onaç yaralandı.

        İddiaya göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne dönen avukat Onaç, dün akşam saatlerinde Güzelöz mevkisi yakınlarında otostop çeken 2 kişiyi otomobiline aldı. Bir süre sonra şüpheliler, Onaç'a saldırdı.

        KAFASINA VURULAN CİSİMLE BAYILTTILAR

        Elinden hafif şekilde bıçaklanan ve kafasına vurulan cisimle bayıltılan Onaç, ayıldığında parasının çalındığını fark etti.

        Babasını arayarak yardım isteyen Onaç, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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        #son dakika
        #kayseri
        #Yeşilhisar
        #Deniz Onaç
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