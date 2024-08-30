CHP Tüzük taslağını milletvekillerine sundu

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Eylül Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında üzerinde çalışacağı tüzük taslak metnini milletvekillerine sundu. Buna göre parti üyelerinin seçme seçilme hakkını kullanabilmeleri için en az bir yıl üye olma şartı aranacak.

GENEL BAŞKAN ETİK KURULU'NU BELİRLEMEYECEK

Tüzüğe göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreter seçimi için güvenoyu şartı aranacak, genel başkan vekilliği için protokol şartı getirilecek. TBMM başkan ve başkanvekilleri MYK’da da yer alacak. Genel başkan tek başına Parti Etik Kurulu üyelerini belirleyemeyecek. Nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde milletvekilleri, belediye il genel meclis üyeleri, partili belediyeler, belediyelerde çalışanlar ilçe delegeliği için aday olamayacak. Milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek. Danışma kurullarının gündemini MYK belirleyecek. Öneriye göre mevcut genel başkan ise yeniden aday gösterilemeyecek ancak kendi talep ederse aday olabilecek.

REKLAM MİLLETVEKİLLİĞİNDE 3 DÖNEM KURALI Diğer yandan milletvekilliği seçimlerinde bir kişi en fazla 3 dönem üst üste seçilebilecek. Dönem süreleri 3 yılı geçmeyen milletvekilleri için bu kural uygulanmayacak. Yerel seçimlerde ise bir kişi merkez yoklaması yöntemiyle en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. GENEL BAŞKANIN DEMEÇ VERME YETKİSİ Parti Genel Başkanı Parti’yi bağlayıcı demeçler verme ve bildiriler yayımlama yetkisini MYK içinden görevlendireceği kimselere de kullandırabilecek. Mevcut Parti Tüzüğü’nde yer alan Genel Başkan’ın Parti’yi bağlayıcı demeçler verme ve bildiriler yayımlama yetkisinin “görevlendireceği kimselere kullandırabilme” yetkisi verilecek. Genel Başkan bu yetkisini “Merkez Yönetim Kurulu içerisinden görevlendireceği kimselere de kullandırabilir” olarak değiştirilmesi öneriliyor.

REKLAM AİDAT MİKTARLARI Hazırlanan tüzük taslağında il/ilçe yönetim kurulunun önerisi, il yönetim kurulunun uygun bulması ve Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile bu görevleri yerine getirmedikleri tespit edilenler Parti içi seçimlerde oy kullanamayacak. Üyelerden Parti’nin Dijital Demokratik Katılım yoluyla kendisine açılan görüş ve oylamalara katılmaları Dijital mecralardaki Parti faaliyetlerini yaygınlaştırmaları bekleniyor. Parti’ye üyelik için ödenen yıllık 12 – 600 TL arasında aidat miktarının ”120,00 TL- 6.000,00 TL” olarak değiştirilmesi önerildi.