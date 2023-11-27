CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücret yılda iki kez iyileştirilsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları sona erdi.

Yücel, MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik kriz varken hükümetin anayasa krizini gündeme getirdiğini savunarak, "AKP ve MHP arasında tırmanan bu krizin nereye varacağını bilmiyoruz ancak şunu biliyoruz, biz bu tartışma ve suni gündemlerin tarafı değiliz. Varlığını anayasaya borçlu olup da anayasayı ihlal edenlerle, anayasa değişikliğini tartışmak için masaya oturmamız söz konusu bile olamaz." diye konuştu.

"KATAR VE MISIR YERİNE ARABULUCU OLARAK TÜRKİYE'NİN YER ALMASI GEREKİRDİ"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Yücel, geçen hafta bölgedeki en önemli gelişmenin İsrail ve Hamas arasındaki sınırlı ve kısa süreli "insani ara" olduğunu belirtti.

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Yücel, "Her iki tarafın rehine takaslarını tamamlamasının ardından sona erecek ateşkes 4 günle sınırlı. Dilerim ki, kalıcı barışın sağlanması için gerekli diplomatik girişimler ve somut adımlar atılır. Bu süreçte Katar ve Mısır yerine arabulucu olarak Türkiye'nin yer alması gerekirdi. Ancak Erdoğan'ın güven vermeyen, sürekli U dönüşlü dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti. Umarız bu hatalardan ders çıkarılır." şeklinde konuştu.

Yücel, Gazze'ye ilişkin hamasetten uzak, Filistinlilerin haklarını koruyacak bir politika izleme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

"ASGARİ ÜCRET YILDA EN AZ İKİ KEZ İYİLEŞTİRİLSİN"

Meclis Genel Kurulunda başlayacak bütçe görüşmeleri ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin Yücel, her iki konuda da yoksulluğu engelleyecek, toplumu refaha ulaştıracak, halkın nefes almasını sağlayacak kararlar alınmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Yücel, "Biz, CHP olarak asgari ücretin enflasyondaki artışa göre yılda en az 2 kez iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Emekli maaşları, dul ve yetim aylıklarının da günün koşullarına göre yeniden belirlenmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Yücel, "En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretin de insanca yaşanacak sınırlarda olması konusunda ısrarımız ve mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

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PARTİ MECLİSİ SİVAS'TA TOPLANACAK

MYK'nın ardından PM toplantısının gerçekleştirildiğini dile getiren Yücel, PM ve MYK gündemindeki konularından birinin tüzük kurultayı olduğunu belirtti. MYK ve PM toplantılarında bu konunun görüşüldüğünü anlatan Yücel, "4 Eylül 2024 tarihinde Parti Meclisimizi Sivas'ta toplama konusunda kararımızı aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak 6-7-8 ve 9 Eylül tarihlerinde, bitişi partimizin kuruluş yıl dönümünde tamamlanacak şekilde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık." bilgisini paylaştı.

Tüzük kurultayının ardından parti programı için hazırlık toplantısı yapılacağını bildiren Yücel, şöyle devam etti:

"Belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları, aday adaylıkları ve il genel meclis üyesi aday adaylıklarıyla ilgili başvuruların süresini, taleplerin yoğun olması ve halen devam etmesi nedeniyle 5 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verdik.

Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yıl dönümü nedeniyle 100. yıl affı konusunda bir prensip kararı almıştık. Af talepleriyle ilgili içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi."

"KILIÇDAROĞLU'NUN AF KONUSUNDA OLUMLU BİR GÖRÜŞÜ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Parti Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"Özgür Özel ile Meral Akşener görüşmesi ne zaman olur?" sorusu üzerine Yücel, "Biz geçmişte ittifak ortaklığı yaptığımız ya da bu ülkedeki mevcut düzenin değişmesi gerektiğini düşünen tüm siyasi partilerle temaslarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

İlerleyen günlerde her iki liderin de bir araya gelebileceğini belirten Yücel, "Ancak şu an için bu konuda bir tarih ve gün vermem mümkün değil." ifadesini kullandı.

"Genel Başkan Özgür Özel, grup toplantısında, Tanju Özcan geri dönerse eğer eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıklamıştı. Af konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir görüşme oldu mu?" sorusuna Yücel, "Tanju Özcan'ın affını Parti Meclisi gündemine getirmeden önce öyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum." yanıtını verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen ve bugün CHP Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliğine karar verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

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Yeniden CHP saflarına katılmasını "yuvaya dönüş" olarak değerlendiren Özcan, 22 yaşından itibaren partinin her kademesinde görev aldığını belirtti.

Tanju Özcan, "Bu kararla birlikte Sayın Genel Başkan'ımızın yeni ekibinin değişim konusunda ne kadar kararlı olduğunu toplum da görmüş oldu." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin tüm ekibine teşekkür eden Özcan, bu dönemde daha da başarılı olacakları temennisinde bulundu.

Özcan, siyasi sebeplerle partinin dışında kalan diğer isimlerin de dönüşlerinin gerçekleşmesini dileyerek, daha büyük bir aile olarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Belediye başkan adaylığına ilişkin sorulara da cevap veren Tanju Özcan, yarın gün içerisinde evrakını tamamlayarak başvuru yapacağını dile getirdi.

"Partiye dönük çok sert eleştirileriniz olmuştu. Ankara'ya kadar yürümüştünüz, bir eylem yapmıştınız. O eleştirilerinizin gerekçeleri değişim ile birlikte ortadan kalktı mı?" sorusuna Özcan, şu yanıtı verdi:

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"Değişimin genel başkandan başlaması gerektiğini söylüyordum, delegelerimiz de benim gibi düşündüler. Sonuç itibarıyla bir genel başkan değişimiyle gençleşmiş bir Parti Meclisi, MYK ile de devam ediyor. Bana göre benim geriye dönüşüm de bu kapsamda değerlendirilmeli. İlk söylediklerim eski yönetimle ilgiliydi, eleştirilerim. Bunlar kişisel sebeplerden kaynaklanan eleştiriler değildi. Artık geriye doğru bakmıyorum, ileriye doğru bakmaktan yanayım. O yüzden geçmişte söylediklerim ve yaptıklarımla ilgili bugün bir değerlendirmede bulunmak istemiyorum."

"Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Özcan, "Görüşürüz tabii ki sonuçta benim ona kişisel bir tavrım yok." dedi. Tanju Özcan, daha önce yaptığı itirazların ilkesel olduğunu, Kılıçdaroğlu ile hiçbir zaman kişisel bir husumetinin bulunmadığını söyledi.

Özcan, "Kılıçdaroğlu ile ilkesel değerler üzerinden ve siyasal söylemler üzerinde çelişkilerimiz oldu. Onun dışında şurada görsem saygıda, sevgide bir kusurda bulunmam." ifadesini kullandı.