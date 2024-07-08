CHP Nizip İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Gaziantep'in tanınmış siyasi isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, hayatını kaybetti.
Giriş: 08.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:38
CHP'nin Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti.
Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Gaziantep'in tanınmış isimlerinden Mehmet, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Bozfırat, CHP il yönetim kurulu üyeliği, Ziraat Odası ikinci başkanlığı yapmıştı.
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